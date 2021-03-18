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Gündem
Cem Mete OKUR / YALOVA,(DHA)-
Haber Giriş: 18.03.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

PTT memuru, 4 milyon TL'yi zimmetine geçirdi!

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PTT memuru, 4 milyon TL'yi zimmetine geçirdi!

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan gişe memuru tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı, Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur E.G.'nin zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, gişede görevli E.G.'nin, maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerin hesapları üzerinden kredi çekip, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

E.G., Yalova Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, 15 Mart Pazartesi günü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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