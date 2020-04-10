PTT kargoyu kullanarak dünyanın herhangi bir yerine arzu ettiğiniz eşyayı ya da ürünü gönderebilirsiniz. Üstelik gönderdiğiniz kargonun takibini internet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün. Yapmanız gereken gerekli belli başlı bazı aşamaları yerine getirmektir.

PTT Kargo Yurt Dışı Almanya Kargo Takip İşlemi Nasıl Yapılır?

Hem adınıza gönderilen kargonun hem de kendi gönderdiğiniz kargonun nerede olduğunu ve ne zaman teslim edileceğine dair bilgileri detaylı şekilde öğrenmeniz mümkün.

- Öncelikle PTT Kargo'nun resmi web sitesine giriş yapın.

- Daha sonra içerisinden gönderi takip kısmını bulun.

- Bu bölüm sağ üst tarafta online işlemler kısmında yer almaktadır.

- PTT yurtdışı kargo kısmına giriş gerçekleştirebilirsiniz.

- Açılan sayfada istenen bilgileri giriş yaparak kargonuz hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Bu basit yol üzerinden günün 24 saati boyunca PTT kargo üzerinden takip gerçekleştirmeniz mümkün.

PTT Kargo Yurt Dışı Almanya Kargo Takip İşlemi İçin Gerekli Bilgiler

PTT kargo ile yurtdışı gönderim yaptığınız zaman güvenli şekilde takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda İhtiyacınız olan en önemli bilgi barkod numarası ya da takip numarasıdır. Bu numarayı size kargonuzu teslim ettiğiniz anda verilir. Eğer bu 2 numaradan herhangi birine sahip değilseniz, internet üzerinden kargonuzu takip etme imkanımız bulunmaz.

O yüzden kargonuzu almaya gelen kuryeden ya da şube üzerinden kargonuzu teslim ederken, mutlaka ilgili barkod numarası veya takip numarasını isteyin. Numarayı giriş yaptıktan sonra güvenlik kodunu da girerek ‘sorgulama’ bölümüne basmanız yeterlidir. Böylece detaylı bilgiler karşınıza çıkacaktır. Kargonuzun o an nerede olduğunu ve ne zaman teslim edileceğine dair detaylı bilgileri aşama aşama öğrenebilirsiniz.

PTT Kargo Yurt Dışı Almanya Kargo Takip İşlemi

3 milyondan fazla gurbetçinin bulunduğu Almanya en çok kargo gönderilen ülkeler arasındadır. Gurbetçiler Türkiye'deki yakınlarına kargo yollarken aynı şekilde Türkiye'den de kargo gönderilmektedir. Bu doğrultuda PTT kargo ile gönderim yaptığınızda takip numarası ya da barkod numarası üzerinden online olarak takip gerçekleştirebilirsiniz.