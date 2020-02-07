PTT Kargo Takip ve PTT Barkod Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Türkiye’nin en noktasına hızlı ve ekonomik bir şekilde dağıtım yapabilen firma, geniş ulaşım ağı sayesinde yurt dışı gönderileri için de en çok tercih edilen kargo şirketi konumunda bulunuyor. Şirket yalnızca bireysel gönderilerde değil; kurumsal ve resmi evraklarda hızlı, güvenli ve ekonomik olmasıyla vatandaşların ilk tercihi olmayı başarıyor. Türkiye’nin kargo taşıma ve dağıtım hizmetleri arasında en deneyimli kuruluşlarından olan PTT, getirdiği yeniliklerle kargo gönderilerinin durumunu vatandaşlarla paylaşabiliyor.



PTT KARGO TAKİP VE BARKOD SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!



PTT Kargo Takip ve Barkod Sorgulama Nasıl Yapılır?

PTT Kargo takip hizmeti, PTT’nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan online hizmettir. Tüm PTT müşterileri web sayfası ve mobil uygulama üzerinden günün her saatinde sorgulama işlemi yapabilir. PTT Kargo gönderi sorgulama sayfası üzerinden kargonun durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

Bilgisayar ya da akıllı cihazlarınızdan PTT resmi internet sayfasına giriş yapın.

Sayfa açıldıktan sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan menü seçeneğine tıklayın. Açılan menü

kategorisinden “Gönderi Takibi” yazısına basın.

Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve

güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi beklenir.

Bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra, kargonuzun durumunu öğrenmek için

“sorgula” seçeneğine basın.

PTT Kargo Takip sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

e-Devlet Kapısı Üzerinden PTT Kayıtlı Gönderi Takibi Nasıl Yapılır?

PTT Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet kapısına entegre edilen “PTT Kayıtlı Gönderi Takibi” sayfası

üzerinden kayıtlı yurt içi ve yurt dışı gönderilerin durumunu takip edilebilir. Bu hizmet sayesinde; kargo, APS

Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX

gönderileri alıcısına teslimine kadar geçtiği her sevk noktasında kayıt altına alınır. Ayrıca, kabulde “Alma Haberi” özel

hizmeti istenen ve iade işlemine tabi tutulmadan alıcısına teslim edilen gönderiler için teslime ilişkin “Kayıtlı Gönderi

Teslim Belgesi” alınabilir.

PTT gönderi takibi sorgulaması yapmak için; ilk adımda e-Devlet güvenlik sistemlerinin geçilmesi gerekir. Güvenlik sisteminde e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasının eklenmesi şarttır. Eğer e- Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT şubesinden şifrenizi edinebilirsiniz. Aynı zamanda mobil

imza, T.C. kimlik kartı, e-imza ve internet bankacılığı ile giriş yapma yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

 Güvenlik adımlarını geçtikten sonra açılan sayfada barkod numarası bilgisini girin.

 Sayfada bulunan güvenlik resminin içerisindeki harfleri yanındaki boş kutucuğa büyük-küçük harf hassasiyetine dikkat ederek yazın.

 En altta bulunan “sorgula” seçeneğine tıklayın.

e-Devlet üzerinden Kargo Takip sorgulama işlemini yapmak için TIKLAYINIZ

PTT Kargo Sorgulama Adımlarıyla Hangi Bilgiler Öğrenilebilir?

PTT kargo takip işlemi sorgulamasını online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Kargonuzun nereden hareket ettiğini, hangi PTT kargo şubesine gideceğini ve gönderilen ilçedeki şubeden kargo dağıtımına başlayıp başlanmadığını detaylı olarak öğrenebilirsiniz.