PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu? PTT Kargo 2020 çalışma saatleri

PTT Kargo cumartesi günü çalışıyor mu sorusu ile ilgili detaylar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren PTT Kargo'nun cumartesi günleri çalışıp çalışmadığı, söz konusu firmadan kargo hizmeti almak isteyen ya da PTT Kargo aracılığı ile gönderi bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, pek çok kişinin merak ettiği 'PTT Kargo cumartesi günleri çalışıyor mu?' İşte, o konuya yönelik bazı detaylar

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Ancak kargolarınız dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

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