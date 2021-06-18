PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2021

PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hafta sonu gönderisi olan ya da kargo gönderecek olanlar PTT Kargo hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Peki PTT Kargo Cumartesi açık mı? PTT Kargo hafta sonu (cumatesi-pazar) çalışıyor mu? İşte konuyla ilgili detaylar...

PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu?

PTT Kargo müdürlükleri hafta sonu Cumartesi günü de çalışmaktadır. Ancak kargolar dağıtıma çıkarılmamakla birlikte şubeye gidilerek teslim alınabilir.

PTT hafta içi çalışma saatleri

PTT şubeleri hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12:30- 13:30 saatleri arasında da öğle molası verilmektedir.

PTT hafta sonu açık mı?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi ve Pazar günü bütün PTT şubeleri kapalıdır. Belli bölgelerdeki PTT şubeleri de öğlen 13:30'a kadar hizmet vermektedir.

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