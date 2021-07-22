PTT kargo bayramda çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı’nda Aras, PTT, MNG, Sürat kargoların çalışma saatleri

Müslüman alemi için önemli bir bayram olarak kabul edilen Kurban Bayramı’nda üçüncü gün yaşanıyor. Kurban kesim işlemlerini halleden vatandaşlar, sevdikleriyle bayramlaşmaya ve hediyeleşmeye devam ediyor. Bu nedenle de PTT başta olmak üzere, Aras, MNG, Sürat kargo gibi firmaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, PTT bayramda çalışıyor mu? İşte, Kurban Bayramı’nda Aras, PTT, MNG, Sürat kargoların çalışma saatleri.

PTT KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nda kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet veremeyecekler.

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