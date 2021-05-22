PTT çalışma saatleri 2021- PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Postane şubeleri hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri
Tam kapanmanın ardından, kademeli normalleşme süreci başlarken, değişen PTT çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) çalışma saatleri, kurumda işlem yapacak olan vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Pandemi nedeniyle de pek çok kurumun çalışma saatlerinde de değişiklikler olabiliyor. Peki PTT şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? Öğle arası saat kaçta? İşte PTT çalışma saatleri 2021...
Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Postacılık hizmetlerinin yanı sıra kargo alanında da faaliyet gösteren PTT'nin hafta içi hangi saatler arasında çalıştığı merak ediliyor. Peki, PTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? PTT şubeleri aracılığıyla; posta, telgraf ve kargo gibi işlemlerini yapmak isteyen kişiler, PTT'nin 2021 yılı güncel çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, kademeli normalleşme sürecinde PTT şubelerinin çalışma saatleri...
PTT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR? PTT ÖĞLE ARASI KAÇTA?
PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.
PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.
Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Hafta içi: 08:30- 17:30
Öğle arası: 12:30- 13:30
Hafta sonu: Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.
PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
PTT'NİN EN HIZLI POSTA HİZMETİ
En hızlı posta hizmetimiz 2 kg veya 2 desinin altında kalan gönderileriniz için APS Kurye ve Posta Kargosu, üzerindeki gönderiler için Posta Kargosu/Kargo, tebligat türündeki gönderiler için hızlı tebligat, diğer gönderiler için telgraf ve faks hizmetlerimizdir. Yurtdışı gönderilerde ise en hızlı posta hizmetimiz TURPEX hizmetidir.
PTT GÖNDERİ TAKİBİ NASIL YAPILIR?
Kayıtlı gönderinin kabulünde gönderi üzerine yapıştırılan 13 haneli barkod numarası ile www.ptt.gov.tr adresinde "Gönderi sorgulama" sayfasından gönderiye ait son işlem durumu görülebilmektedir.
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