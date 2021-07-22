PTT bayramda çalışıyor mu 2021? Kurban Bayram’ında PTT, noter açık mı?

Kurban Bayramı’nda üçüncü gün yaşanırken, kurban kesim işlemlerini halleden vatandaşlar, sevdikleriyle bayramlaşmaya ve hediyeleşmeye devam ediyor. Bu nedenle de PTT başta olmak üzere, noter gibi kurumların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, PTT bayramda çalışıyor mu? İşte, Kurban Bayramı’nda PTT ve noter çalışma bilgileri.

PTT BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı tatil olduğu için PTT, noter, borsa resmi daireler çalışmıyor. Dolayısıyla noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar hizmet veremeyecek.

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak, noterler Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlayacak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara