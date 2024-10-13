Psikopat Semih Çelik katletmişti! İkbal Uzuner'in cep telefonunun şifresi çözüldü

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Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplanmıştı.

Hayatını kaybeden Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'in (19) telefonları ve saldırganın evindeki bilgisayarın emniyet görevlilerince incelemesi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ, AYŞENUR'UN ŞİFRESİ KIRILAMADI

Türkiye'yi sarsan çifte cinayette yürütülen soruşturmanın son durumunu CNN TÜRK muhabiri Sinan Koca aktardı;CNN Türk Muhabiri Sinan Ağca konuyla ilgili canlı yayında şu ifadeleri kullandı: “İkbal Uzuner’in telefonunun şifresi polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası çözüldü. Artık diğer katledilen kızın telefonunda ünlü bir markanın telefonu, işletim sistemi farklı olduğu için içerisinde bir şifre bulunuyor ve kırılması çok zor bir durum. Polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. O firma ile de görüşmeler sürüyor. Ardından katledilen kızın da telefonu çözülecek ve bu olay nasıl gerçekleşti? Yazışmalarda ne var? Hepsi ortaya çıkmış olacak.

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Katil zanlısının telefonu bulunamamıştı. O telefon hala bulunamadı, onun da dizüstü bilgisayarına el konuldu. İncelemeler devam ediyor. Babası o bilgisayar hakkında konuşuyordu. “Biz odasına girdiğimiz zaman bilgisayarı hemen kapatıyordu, şifresi vardı. Bilgisayarda neler yaptığını biz göremiyorduk” ifadesi vardı.Bilgisayarın ve telefonların şifresinin çözülmesinin ardından olayın hangi boyutlarda işlendiği, sadece Semih Çelik’in bu olayın içerisinde olup olmadığı, yoksa arkasında başka biri var mı? Cinayetler neden gerçekleşti?

Hepsi açığa çıkmış olacak.Kamera kayıtlarından da özellikle görüntüler ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Semih Çelik ileride bulunan surlara yürüdü. Yürüdükçe kızın da bu noktaya geleceğini biliyordu. Kapıya doğru yöneldiler. İlk başta katil zanlısı Semih Çelik surlara çıkış yaptı.

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‘ODASINDA BULUNAN KASAP ALETLERİNE ELİMİZİ SÜRDÜRTMÜYORDU’

Demir korkuluklarla orası tamamen kapatılmış durumda. Kamera kayıtlarında Semih Çelik’in o yoldan yukarı çıktığını, tepe kısmına yürüdüğü, belli bir kısımdan geçerken zorlandığı görülüyor. Ardından kamera kayıtlarından kızın gelmesini beklediğini görüyoruz. Bir süre sonra da İkbal bu noktaya geliyor. İkisi beraber surun üstüne çıktıktan sonra ise vahşi cinayet işleniyor.Semih Çelik hakkında olay yaşandıktan sonra pek çok iddia ortaya çıkmıştı. Kasaplık eğitimi aldığı, Rami ve Bayrampaşa’da iki ayrı kasapta çalıştığı belirlenmişti. Babasının söylediği ifade şuydu: ‘Odasında bulunan kasap aletlerine elimizi sürdürtmüyordu.’

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