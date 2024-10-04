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Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen şoför, yolcuları otobüsten indirdi

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#Bursa#Şoför#Otobüs
Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen şoför, yolcuları otobüsten indirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 12:42

Bursa'da psikolojisinin bozulduğunu söyleyip, aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları özel halk otobüsünden indirdi. Şoför inmek istemeyen bir yolcuya hakaret ederken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre yolculara sinirlendi ve psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek aracı yol kenarında durdurdu. Otobüsü hareket ettirmeyeceğini söyleyerek, bir süre sonra yolcuları araçtan indiren şoför, bir yolcunun inmeyi reddetmesi ile hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, indirdiği yolcularla dışarıda bekleyen şoförün, araçtaki yolcuya, "Hepsi indi, sen de ineceksin. Sen adam mısın" diyerek bağırarak hakaret ettiği görüldü.

Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen şoför, yolcuları otobüsten indirdi

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#Bursa#Şoför#Otobüs

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