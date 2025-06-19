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Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçaklaya yaraladı

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#Diyarbakır#Ergani#Yaralama
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçaklaya yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 20:03

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., evde kendisi ile ve kızları E.A. (14) ve Z.A.’yı (10) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba İ.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4’üncü sokaktaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., bilinmeyen nedenle evde uyuyan kızları E.A. ve Z.A.’yı, bıçakla yaraladı. İ.A. daha sonra bıçakla kendi vücuduna zarar verdi. Evden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan baba İ.A., daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Ergani#Yaralama

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