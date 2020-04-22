Psikolojik sorunlarÄ± olan kadÄ±n, otobÃ¼sÂ duraÄŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, sabah saatlerinde ReÅŸatbey Mahallesi 648 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu iddia edilen Åžadiye C., durakta otobÃ¼s bekleyen NergÃ¼zel AvcÄ±'ya, bir anda bilinmeyen nedenle bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan AvcÄ±'yÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, AvcÄ±'yÄ± Akhisar Mustafa KirazoÄŸlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan NergÃ¼zel AvcÄ±, doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n ardÄ±ndan Åžadiye C., polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen Åžadiye C., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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