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DHA
Haber GiriÅŸ: 22.04.2020 - 00:09,Son GÃ¼ncelleme:

Psikolojik sorunlarÄ± olan kadÄ±n, otobüs duraÄŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± bÄ±çaklayarak öldürdü

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Psikolojik sorunlarÄ± olan kadÄ±n, otobüs duraÄŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± bÄ±çaklayarak öldürdü
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Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde, durakta otobÃ¼s bekleyen NergÃ¼zel AvcÄ± (60), psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu iddia edilen Åžadiye Candan (36) tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Candan, mahkemece tutuklandÄ±.

Olay, sabah saatlerinde ReÅŸatbey Mahallesi 648 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu iddia edilen Åžadiye C., durakta otobÃ¼s bekleyen NergÃ¼zel AvcÄ±'ya, bir anda bilinmeyen nedenle bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan AvcÄ±'yÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, AvcÄ±'yÄ± Akhisar Mustafa KirazoÄŸlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan NergÃ¼zel AvcÄ±, doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n ardÄ±ndan Åžadiye C., polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen Åžadiye C., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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Psikolojik sorunlarÄ± olan kadÄ±n, otobÃ¼sÂ duraÄŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

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