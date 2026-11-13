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Psikoloğun paylaşımına tepki yağmıştı | Bakanlık harekete geçti, içeriğe erişim engeli getirildi

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#Psikolog#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Fatih Reşit Civelekoğlu
Psikoloğun paylaşımına tepki yağmıştı | Bakanlık harekete geçti, içeriğe erişim engeli getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 12:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan, çocukları silah kullanımına özendirici nitelikteki paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu sanal medya paylaşımına ilişkin yapılan incelemede, havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızca, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz sonucunda söz konusu paylaşıma erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

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#Psikolog#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Fatih Reşit Civelekoğlu

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