Psikologdan yapımcıya uzaklaştırma

Psikolog Yasemin Meriç Kazdal ile yapımcı ve televizyoncu Sinan Ü. ve eşi Sevcan Ü. mahkemelik oldu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede şu iddialara yer verildi: “Kazdal, 2014 yılında Sinan Ü. ile Sevcan Ü. çiftinin kızlarına psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Sinan Ü., bir süre sonra Kazdal’a televizyon kanalında uzman danışman olarak iş teklifinde bulundu. Kazdal da kabul etmiştir. Kazdal bir süre sonra Sinan Ü.’nün kendisine ilgi duyduğunu fark edince televizyondaki iş ilişkisine ve kızına verdiği psikolojik danışmanlık hizmetini sona erdirmiştir. Sinan Ü., daha sonra Kazdal’a hakaret etmiş, televizyonda Kazdal’ın özel hayatını ve mesleki itibarını zedeleyecek mahiyette yalan haberler çıkarılmasını sağlamıştır. Kazdal, sosyal medya paylaşımlarına da maruz kalmıştır. Sinan Ü. ve Sevcan Ü., Twitter ve YouTube’dan Kazdal aleyhine paylaşımlarda bulunmuştur. Davalının Kazdal’ı darp ettiği kendi sözlü beyanı ile sabittir. Kazdal hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz.”

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Talebi kabul eden mahkeme, Sinan Ü. ile Sevcan Ü.’nün Kazdal’a 4 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, işyeri ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi. Sevcan Ü. karara itiraz etti. Sevcan Ü.’nün itiraz dilekçesinde, “Davacı hakkında savcılığa şikâyette bulunulmuş, ancak savcılık takipsizlik kararı vermiştir. Bunun üzerine bu defa takipsizlik kararına itiraz edilmiştir. Ancak bir karar verilmemiştir. Psikologla bugüne kadar hiçbir iletişimimiz bulunmamaktadır. Korunma kararının kaldırılmasını istiyoruz” denildi. Ancak mahkeme, Sevcan Ü.’nün korunma kararına itirazını da reddetti.