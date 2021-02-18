Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na veda

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cüceloğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi.



Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Bütün sıfatlarından bağımsız güzel bir insandı. Daha iyi nasıl olabiliriz sorusu üzerine Amerika'da Türkiye'de bbir çok çalışma yapmış kıymetli bir bilim insanıydı. Her zaman dünyaya açık ama yerli ve milli bir insandı. Eserleri ile inşallah etkisi devam edecek. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ailesine ilettim. Ailesine de sabırlar diliyorum.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, ''Hepimizin hocası ve Türk öğretmenlerinin öğrencilerinin, ailelerinin velilerin hepsinin yetişmesinde çok özel bir emeği olan bir hocamız. Ve İnsanları üzerlerindeki etiketlerinden bağımsız olarak kalbi ile okuyabilen bir ustamız. Eserleri ile ortaya koyduğu çalışmalarıyla, hatıralarıyla yaşayacak bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. ifadelerini kullandı.



Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.