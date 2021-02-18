MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPsikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na veda
GeriGündem Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Beyza Nur GÜLER - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)- Fotoğraf: İbrahim Maşe
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 83 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Öte yandan Cüceloğlu'nun eşi ve aile yakınları tören esanısında duygusal anlar yaşadı.

83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cüceloğlu'nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi.

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğluna veda

Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Bütün sıfatlarından bağımsız güzel bir insandı. Daha iyi nasıl olabiliriz sorusu üzerine Amerika'da Türkiye'de bbir çok çalışma yapmış kıymetli bir bilim insanıydı. Her zaman dünyaya açık ama yerli ve milli bir insandı. Eserleri ile inşallah etkisi devam edecek. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ailesine ilettim. Ailesine de sabırlar diliyorum.'' dedi.
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğluna veda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, ''Hepimizin hocası ve Türk öğretmenlerinin öğrencilerinin, ailelerinin velilerin hepsinin yetişmesinde çok özel bir emeği olan bir hocamız. Ve İnsanları üzerlerindeki etiketlerinden bağımsız olarak kalbi ile okuyabilen bir ustamız. Eserleri ile ortaya koyduğu çalışmalarıyla, hatıralarıyla yaşayacak bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. ifadelerini kullandı.

Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Kamera kayıtları incelenecek
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı! Kamera kayıtları incelenecek
Erdoğan çiftinden Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı
Erdoğan çiftinden Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı
İnsanı anlamaya adanmış bir ömür... Doğan Cüceloğluna veda
İnsanı anlamaya adanmış bir ömür... Doğan Cüceloğlu'na veda
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi