Psikolog Nurselen cinayetinde yüreklere su serpen karar | Acılı anne: Mezarlığa gidip kızıma

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Ankara'da geçen yıl 27 Kasım'da Fuat Yıldırım (51), sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu. Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Fuat Yıldırım, Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fuat Yıldırım'ı 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yıldırım'a ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

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'MEZARLIĞA GİDİP KIZIMA HABER VERECEĞİM'

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, "Bugün mahkeme bizim beklediğimiz gibi geçti. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Kızımı geri getiremeyiz ama karardan memnun olduk. Ben bugün buradaysam başka anneler için, başka kız çocukları için. Kimsenin canı yanmasın, anneler ağlamasın; ağırlaştırılmış müebbet herkese verilirse etraftaki insanlar böyle cinayetleri kolay kolay işleyemezler. İçimdeki ateş hiç sönmüyor ama rahatladım. Kaç aydır evde uyku uyuyamadım. Kızıma nasıl haber götürürüm diye. Şimdi buradan sonra mezarlığa gideceğim, kızıma haber vereceğim. Güzel haberi kızıma götüreceğim" dedi.

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'EN AZINDAN BİR EMSAL KARAR OLUR'

Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise "Bu olayın başından beri gerek medya gerekse avukatlarımız her zaman yanımızda oldular. Herkese çok teşekkür ederim. Bu şekilde sonucu almamız tabii ki annemin de söylediği gibi hiçbir şekilde acımızı hafifletmiyor. Sadece 'En azından haklı isyanımız yerini buldu' diyoruz. Bazı yalan laflar, bazı iftiralar en azından bu şekilde son buldu. Biz dosyanın tam olarak içeriğini yansıtamamıştık şimdiye kadar ama en azından bu kararla herkes neyin ne olduğunu bilir. Ayrıca bu şekilde kadın cinayetlerinde ailelere en azından bir umut olur. Onlara da en azından bir emsal karar olur. Onların da belki yüreğini bir nebze olsun hafifletmeye faydası olur inşallah" diye konuştu.

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