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Psikiyatristini katletmişti... Dava sil baştan

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#Bahçelievler#Serhat Tunçdemir#Fikret Hacıosman
Psikiyatristini katletmişti... Dava sil baştan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

İSTANBUL Bahçelievler’de Serhat Tunçdemir (22), 2 Ekim 2018’de tedavi olduğu psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman’ı (57) silahla öldürmüştü.

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Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2021’de Tunçdemir’i ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı ‘müebbet hapis’e indirmişti. Taraf avukatlarının temyizi üzerine Yargıtay inceleme yaptığı dosya hakkında verilen kararı bozdu. Yargıtay sanığın Dr. Hacıosman’ı tasarlayarak öldürmediğini, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

‘KARARA DİRENİLSİN’

Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşmasında, müşteki avukatı Meriç Eyüboğlu, “Sanık, gidip silahı alıyor. Telefonunu uçak moduna alıyor. Hastanenin ön kapısında x-ray olduğunu bildiği için arka kapıdan giriyor. Yemekte olan doktoru beklemeye başlıyor. Tüm bunlar cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösteriyor. Kararda direnilmesini talep ediyoruz” dedi.

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Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanığın olay günü derste iken izin alıp okuldan ayrıldığını, maktulün yazdığı ilaçların kendisine iyi gelmediğini düşünmesinden ötürü maktulü öldürme kararı alarak eve gittiği ve babasına ait silahı aldıktan sonra hastaneye gittiğini belirtti. Mütalaada olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı belirtilerek ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme, ardından duruşmayı erteledi.

m Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL

 

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#Bahçelievler#Serhat Tunçdemir#Fikret Hacıosman

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