Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu: Şiddetin tekrarlanma ihtimali yüzde 100

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakise Türkiye dersi Neyi kıyaslıyoruz Bizim tam 4 katımızMiçotakis'e Türkiye dersi! 'Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız'#Yunanistan
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Verstappenden Van Persie ve Sneijder sözleri: Açıkçası Türkiyede...Verstappen'den Van Persie ve Sneijder sözleri: 'Açıkçası Türkiye'de...'#Max Verstappen
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecekCumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecek?#3600 Ek Gösterge
Fahiş fiyattan o da payını aldı... Çiftçide 1,75 markette 9 TLFahiş fiyattan o da payını aldı... Çiftçide 1,75 markette 9 TL!#Elma
Dev şirkette şok İşlemler durdurulduDev şirkette şok! İşlemler durduruldu#Fantasia
Takıntılı sapık, kimyasal canavar Dehşete düşüren ayrıntılar... Ve yakalandıTakıntılı sapık, kimyasal canavar! Dehşete düşüren ayrıntılar... Ve yakalandı#Avcılar
Türkiye en çok büyüyen 2’nci ülkeTürkiye en çok büyüyen 2’nci ülke#Dünya Bankas
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşıErdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşı#Recep Tayyip Erdoğan
Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı Gururumuz olacakDemirören Medya Lisesi için imzalar atıldı! 'Gururumuz olacak'#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Sosyal medyadaüzerine kurulan paradigma resmen iflas etmiş durumdaSosyal medyadaüzerine kurulan paradigma resmen iflas etmiş durumda!#Paradigmanın İflası
Emina Jahovicten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde...Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde...#Emina Jahovic
Mete Gazozun acı günü Geriye bu görüntü kaldıMete Gazoz'un acı günü! Geriye bu görüntü kaldı#Mete Gazoz
Ruslar Dilana bayıldıRuslar Dilan'a bayıldı#Dilan Çiçek Deniz
PFDK kararları açıklandı Sergen Yalçının cezası belli olduPFDK kararları açıklandı! Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu#Sergen Yalçın
HABERLERGündem Haberleri

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu: Şiddetin tekrarlanma ihtimali yüzde 100

#Gülseren Budayıcıoğlu#Kadına Şiddet#TBMM
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu: Şiddetin tekrarlanma ihtimali yüzde 100

Hürriyet yazarı psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda konuştu.

Haberin Devamı

PSİKİYATRİST Gülseren Budayıcıoğlu, kadına şiddet vakalarının psikolojik boyutu ile ilgili TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nu bilgilendirdi.

Budayıcıoğlu’nun önceki gün Komisyon’a yaptığı sunum, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı: “Özellikle kırsal kesimde çocuk dövmek, ‘arada bir karıyı dövmek’, neredeyse rutin bizim ülkemizde. Bir insan dünyaya geldiği zaman şiddetle öyle ya da böyle tanışırsa ya da buna tanıklık ederse... Yani baba, anneyi dövüyor, bunu görüyor çocuk, sonra 2 tane de ona çarpıyorlar. Psikiyatrist olarak söylüyorum: Kadın ya da erkek, bu insanlar yetişkin oldukları zaman, o şiddeti hayatlarına mutlaka bir şekilde dahil ederler.

DÜELLO GİBİ

Bir de başka tarafı var. Bu şiddet iki türlüdür: Şiddeti gören biri ya gösterecek ya da görecek. Bu böyle düello gibidir. Ayrılmalara kalkan, buna itiraz eden ama bir yandan da, kocasından böyle dayak yiyen ama devam eden evliliklere de çok tanık oluyoruz, değil mi? Eğer bunun kökünü kazımak istiyorsak, mutlaka aile içi şiddeti durdurmak durumundayız. Şimdi, bunu durdurursak gelecek kuşakların çok rahat edeceklerine ben canıgönülden inanıyorum.

TEDAVİ EDEBİLİRİZ

Haberin Devamı

Bir erkek ya da bir kadın şiddeti bir kere uyguladıysa, bunu tekrar yapma ihtimali, sanıldığından çok çok yüksektir, neredeyse yüzde 100 derim. Her ayrılık denemesi erkeği daha fazla şiddete yönlendirir. O nedenle ben kadınlarımıza bu konuda şöyle demek isterdim: Bir kere karar alın ve bu kararınızın mutlaka arkasında durun. ‘Ya, gel bir daha konuşalım’. Biliyorsunuz, öldürmelerde böyle olur. Bizim devletimiz kadınları öldüren bu erkekleri ayırabilse, inanın şiddet ciddi oranda azalır. Şimdi, biz bunları eğer tespit edebilirsek, onları tedavi edebiliriz, izole edebiliriz, akıl hastanelerinde tutabiliriz. Bu konuda çok ciddi yasal düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunlara devlet şunu diyebilir, işte ‘Her ay ya da üç ayda bir mutlaka doktor seni görecek’. Bu tür bir düzenleme çok önemli bir adım olur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülseren Budayıcıoğlu#Kadına Şiddet#TBMM