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HaberlerGündem HaberleriPsikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu gerçek hikâyelerle her hafta Hürriyet'te
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Haber Giriş: 08.07.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu gerçek hikâyelerle her hafta Hürriyet'te

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Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu gerçek hikâyelerle her hafta Hürriyet'te

Yazdığı tüm kitaplar satış rekorları kırıyor. Eserlerinden uyarlanan televizyon dizileri rating'leri altüst ediyor. Herkes onun anlattığı hikâyeleri konuşuyor.

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kaleme aldığı hikâyelerle her kesimden insanın “ruhuna” dokunuyor.

İnsanların iç dünyalarının “rengârenk dehlizlerinde” geziyor.

Budayıcıoğlu, gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkarak kaleme aldığı yazılarıyla her hafta Hürriyet okurlarıyla buluşuyor.

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ilk yazısı Cumartesi günü Hürriyet'te...

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