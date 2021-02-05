‘Psikiyatrik tedavi gördüm’ demişti! Kayıtsız katil
RİZE’nin Fındıklı ilçesinde 15 Nisan 2020’de, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala’yı (46), aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabanca ile sırtından vurup, ardından da boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar’ın (38) yargılanmasına devam ediliyor.
Cinayet zanlısı Dalançıkar hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Sanık Savaş Dalançıkar, davanın ikinci duruşmasında, “Olay tarihinden önce beni yöneten varlıklar sürekli rüyama giriyordu. Psikiyatrik tedavi gördüm” dedi. Ancak sanığın hastane kayıtlarında psikolojik tedavi gördüğüne dair bir kanıta ulaşılamadı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Nisan 2021 tarihine erteledi.
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