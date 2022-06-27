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Psikiyatri hocasını kaybetti

#Özcan Köknel#Psikiyatri#İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri hocasını kaybetti

Psikiyatri camiasının “yaşayan arşivi” olarak adlandırılan Prof. Dr. Özcan Köknel (94), önceki akşam, mezunu olduğu ve yıllarca psikiyatri anabilim dalı başkanlığını yaptığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

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Samsun’da doğan ve ismini köy enstitüleri kurucusu Hasan Ali Yücel’in koyduğu Köknel, 23 Mart 1928’de dünyaya geldi. 1952’de mezun olduğu İstanbul Tıp Fakültesi’nde psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alan Köknel, önce öğretim görevlisi, sonra da anabilim dalı başkanı olarak uzun yıllar ders verdi. Zürih’te ‘Kantonsspital Üniversite Kliniği’nde, İtalya’da ‘Universita Degli Studi’de çalıştı. Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyeliği ve ilk başkanlığı görevini yürüten Köknel, Türk Nöro-Psikiyatri Derneği’nde de 10 yıl genel sekreterlik, 10 yıl başkanlık yaptı. Halka yönelik yazdığı popüler kitaplarla tanınan Köknel, 20’den fazla kitaba imza attı.   

'DEMEK Kİ CUMHURİYET AYDINLIKMIŞ'

Prof. Dr. Köknel, 2019 yılında gazeteci Mert İnan’ın kaleme aldığı ve hayat hikâyesini anlatan Bilgenin Aynası kitabı için Hürriyet’e verdiği söyleşide özetle şöyle demişti: “Öğretmen olan anne -babam İş Bankası’na girip, Zile şubesinde memur olarak çalışmaya başladılar. Zile, elektriği, suyu olmayan, evleri kerpiç bir yerdi. Cumhuriyet’in 10’uncu yılında beş yaşındaydım. Kapkaranlık Zile dört direk etrafında bez, içinde lamba yanan tak-ı zaferlerle aydınlandı. ‘Bu nedir’ diye sordum, ‘Cumhuriyet’ dediler. ‘Demek ki Cumhuriyet aydınlıkmış’ dedim. Cumhuriyet’in beş yaşında algıladığım aydınlığı yaşımla, bilgimle beraber hayatım boyunca ışığım oldu.”

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#Özcan Köknel#Psikiyatri#İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

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