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Psikiyatri hastasından doktora darp: Saldırgan tutuklandı

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#Siirt#Doktor#Darp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 16:17

Siirt Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini muayene eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp, darbeden Hamdullah Pektaş, tutuklandı.

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne psikiyatri polikliniğine dün saat 11.00 sıralarında muayene olmak için giden Hamdullah Pektaş, henüz bilinmeyen nedenle kendisini muayene eden Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp, darbetti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Pektaş hakkında beyaz kod verildi.

Psikiyatri hastasından doktora darp: Saldırgan tutuklandı

Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Pektaş, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Pektaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Psikiyatri hastasından doktora darp: Saldırgan tutuklandı

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Olayın ardından hastaneyi ziyaret eden Vali Kemal Kızılkaya, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız, hele ki bu sağlık çalışanına yapıldığı zaman, tamamıyla lanetliyoruz. İl valisi olarak yanınızdayız, hiç kimse kılınıza dokunamaz. Bu konuda farklı tutum ve davranışta olanlarla her türlü adli ve idari soruşturma ve tahkikat yapılacaktır” dedi.

Psikiyatri hastasından doktora darp: Saldırgan tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamdullah Pektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Siirt#Doktor#Darp

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