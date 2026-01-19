×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Provokatörlere gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Güngören#Efe Çekli
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 07:00

Kendisine yan baktığını iddia eden 14 yaşındaki Efe Çekli tarafından sustalı bıçakla öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili sosyal medyada provokasyon ve tehdit amaçlı paylaşımlar yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Güngören’de 14 Ocak akşamı bir kafe önünde arkadaşlarıyla buluşan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, kendisine yan baktığını söyleyip üzerine yürüyen 14 yaşındaki Efe Çekli ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Efe Çekli, Atlas Çağlayan’ı göğsünden sustalı bıçakla bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan Efe Çekli, tutuklandı.

Gözden KaçmasınAtlas ile Atlas’ın katilini eşitlemekten vazgeçinAtlas ile Atlas’ın katilini eşitlemekten vazgeçinHaberi görüntüle

Yaşanan olay, Kadıköy’de bir yıl önce 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini akıllara getirdi.

Provokatörlere gözaltı

Haberin Devamı

ANNESİNİ TEHDİT ETTİLER

Olay sonrası Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan’ın tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan emniyet ekipleri, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden cinayetle ilgili provokasyon ve aileye tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Gözden Kaçmasın17 yaşındaki Atlas Çağlayanı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Güngören#Efe Çekli

BAKMADAN GEÇME!