Provokatörlere gözaltı

İSTANBUL Güngören’de 14 Ocak akşamı bir kafe önünde arkadaşlarıyla buluşan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, kendisine yan baktığını söyleyip üzerine yürüyen 14 yaşındaki Efe Çekli ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Efe Çekli, Atlas Çağlayan’ı göğsünden sustalı bıçakla bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan Efe Çekli, tutuklandı.

Yaşanan olay, Kadıköy’de bir yıl önce 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini akıllara getirdi.

ANNESİNİ TEHDİT ETTİLER

Olay sonrası Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan’ın tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan emniyet ekipleri, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden cinayetle ilgili provokasyon ve aileye tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.