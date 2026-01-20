×
Provokatörler tek tek toplanıyor

Emin Mert KIRARSLAN
İstanbul Güngören’de iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası acılı aileye tehdit mesajları gönderen ve sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Güngören’de 14 Ocak günü saat 20.00 sıralarında iddiaya göre bir kafe önünde arkadaşlarıyla buluşan Atlas Çağlayan (16), kendisine yan baktığını söyleyip üzerine yürüyen Efe Çekli (14) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu daha önceden tanımadığı Çekli tarafından sustalı bıçakla göğsünden bıçaklanan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Çekli ise tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan’ın tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarından cinayeti provoke eden ve aileye tehdit mesajları gönderen 4 kişi yakalanırken, son olarak dün 2 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü serbest bırakılırken ikisi 18 yaşından küçük 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

