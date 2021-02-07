Provokatörler hüsrana uğrayacak

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımı tamamlanan ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz’e bağlayacak olan Tohma Köprüsü’nün açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Hükümete geldiğimizde, önceliklerimizin başına, ülkemizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle, 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Peki biz bunları yaparken, birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle millettin karşısına çıkıp, ‘İktidara gelirsek, tüm projeleri durduracağız’ diyorlar. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı.

HASTALIKLI BİR ZİHNİYET

Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa, büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Büyük Marmara otoyolu ağımızın önemli bir bağlantı noktası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün inşası hızla ilerliyor. Herhalde gözlerini oraya da dikmişlerdir. Yusufeli Barajı’nın gövde betonu da bitmek üzere. Orası ile ilgili bir niyet varsa haberleri olsun. Her alanda inşası süren yüzlerce, binlerce proje olduğuna göre, işleri epeyce zor demektir. Tabii biz işi şakaya vuruyoruz. Ama maalesef karşımızda işte böylesine hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki geri kalmışlığının en önemli sebebi, ülkenin uzunca bir dönem işte bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya, yüksek teknolojiye, yapay zekâya, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermedi. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği, provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etme peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.”

‘517 METRELİK CAN DAMARI’





Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde ‘itme-sürme yöntemi’ ile inşa edilen ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak yapımı tamamlanan Tohma Köprüsü, 517.5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malatya ovasının iki yakasını birbirine bağlayan bu köprü, karayolu ve demiryolu hatlarıyla bölge ulaşımının can damarlarından biri. Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprümüzü yeniledik” dedi.

HERKESE KAPIMIZI AÇIK TUTMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi: “Makamlar, mevkiler davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, bu makamları amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz. Kendisini yenileyemeyen, kadrolarını güncellemeyen yapılar bir müddet sonra statükoya mahkûm olur. Esas mesele değişim sürecini, bayrak yarışı olarak görüp, ayrılıklara, küskünlüklere sebebiyet vermemektir. Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz. Ne kadar farklı olursa olsun, meselesi millet ve memleket olan herkese kapımızı açık tutmalıyız. Davamıza husumeti artık ayyuka çıkanlar dışında herkesi birlik çatısı altında buluşturmaya çalışmalıyız.”