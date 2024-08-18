×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Provokatif yangın paylaşımı yapan hesaplar için harekete geçildi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Provokasyon
Provokatif yangın paylaşımı yapan hesaplar için harekete geçildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 17:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki yangınlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz

Haberin Devamı

Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Provokasyon

BAKMADAN GEÇME!