Provokatif paylaşım yapan 10 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında;
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.
Bu kapsamda:
* 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup
* 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.