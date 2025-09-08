×
Provokatif paylaşım yapan 10 kişiye gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 17:19

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan 103 hesap tespit edildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda:
* 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup
* 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.

