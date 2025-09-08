Provokatif paylaşım yapan 10 kişiye gözaltı

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda:

* 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup

* 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.