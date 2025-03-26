Provokasyonlara gelmeyeceğiz

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Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Üniversiteli Gençlerle İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim idealimizdeki gençlik, sahteyle, hakikiyi ayırt edecek ferasete haiz, bilgisiyle, bilinciyle, birikimiyle ufku ve vicdanıyla zamana yön veren her şart altında kendisi olmayı başarabilen özgüven sahibi bir gençliktir. ‘Kim’ denildiğinde sağında soluna bakmayan fert fert ‘ben varım’ diyen, ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur’ şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik sokakları ateşe veren, yıkıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil, duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir. Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim hem ailelerinizin hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Millete hizmet davasını sizler omuzlayacaksınız. Türkiye’yi çok daha iyi seviyelere sizler getireceksiniz. Şahsımın ve dava arkadaşlarımın dar-ı dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlerimize güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Bunun için kardeşliğimizi güçlendirdik. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Terörsüz Türkiye hedefimize işte bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu ülke yakın tarihinde gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler.

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SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDEMEYİZ

Bizler büyük bir aileyiz. Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. Bir olmaktan, beraber olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti ve öfkeyi değil; ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz geçen günlerden geçiyoruz. Sabırla, sağduyu, aklıselim, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz, kışkırtmalara prim vermeyeceğiz, öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkalarına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız.

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Hakkını yedikleri yüzbinlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekârların alçak senaryoların parçası, piyonu, figüranı asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu ülkeyi kolay kurmadık. Bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı özelikle rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına kendi çirkefliklerine çekmek isteyen, ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Gözü, kendi çıkarlarından, şaibe ile geldikleri koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri kendi siyasi kariyerlerinden başta hiçbir şeyi umursamayanları ademe mahkum etmenizi bekliyorum.”

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BATI ÜLKELERİNDE YAPILSA...

“Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz. İnsan hak ve özgürlüklerin en kapsamlı şekilde tatbik edildiği, en etkili kullanıldığı ülkelerden biriyiz. Ülkemizde sergilenen vandallıkların, sarf edilen hakaret cümlelerin binde biri Batı ülkelerinde yapılsa görün müsebbiplerin başına neler gelir. Polise, yargı mensuplarına alçakça saldırıda bulunanların anında defterini dürer, bir daha da gün yüzü göremezler. Birileri demokrasi derken hırsızların, sahtekârların, çetelerin, marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak, belediyeleri ve kamu kaynakları pervasızca sömürülmesi kast ediliyorsa; kusura bakmasınlar bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur. Özgürlük derken sokakları, tarihi camilerimizin avlularını, ecdadımızın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorlarsa biz hiçbir şartta orada olamayız, olamayız.”

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GİRDİKLERİ YOL ÇIKMAZ SOKAK

“Ben dilediğime şiddet uygular, ben bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyline, baltayla saldırırım, kimse bana karışamaz’ diyorsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Herkesin sınırlarını bilmeye, hak aramakla hakaret ve vandallık çizgisine geçmemeyi davet ediyorum. Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bilir. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren yolsuzlar, ilkesizler ve hırsızlar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum.”