'Provokasyona izin vermeyiz'

İstanbul’da önceki gün Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturan grubun, Kumkapı’daki Ermeni Patrikhanesi yakınından geçerken korna çalması, sosyal medyada geniş yer aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bunun üzerine Ermeni vatandaşlara Twitter mesajıyla destek verdi. Çelik mesajında, “Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur. Bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez" dedi.

‘AYRIMCILIK YAPAMAZLAR...’

Türkiye’de kimsenin kışkırtıcılık yapmayacağını belirten Çelik şöyle devam etti: “Hangi sebeple olursa olsun, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışanlar ülkemize kötülük etmek isteyenlerdir. Ermenistan’a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir. Türkiye’nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz. Türkiye’nin sosyal bünyesinin bağışıklık sistemi her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir.”

ERMENİ VATANDAŞLAR: BİZİM VATANIMIZ TÜRKİYE

Öte yandan dün bazı Ermeni vatandaşları, twitterdan dostluk mesajları attı:

“İstanbullu Ermeniyim, dükkanımın üzerinde Ülkü Ocakları var. 25 yıldır bir sıkıntı yaşamadım. Haydi başka duyara abicim.”

“Ermenistan ile tüm Ermenileri aynı kefeye koymayalım. Bizler bu toprakların kadim evlatlarıyız. Vatanımız Türkiye. Tarafımız Türkiye. Bayrağımız ay yıldız. Ermenistan’ın hataları üzerinden ırkçılık yapmayın.”

“Savaş karşıtı Azeri kardeşimi selamlıyorum... Barış isteyen Ermeni ve Azeriler olarak, savaş tamtamlarını bastırmalıyız! Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur...

PATRİKHANEDEN KARDEŞLİK MESAJI

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara dair Patriklik Sekreteryası imzasıyla açıklama yapıldı. “Karabağ sorununun masada çözülememesi gerçekten üzüntü vericidir. Dinlerimizin emrettiği barışın bir an önce tesis edilmesi, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmanın oluşturulabilmesi için duacıyız” denilen açıklamada, “Kardeş Azeri ve Ermeni halkları deyiminin bugünkü nesiller tarafından da tekrar tesis edilmesi en büyük temenni ve duamızdır” dileğinde bulunuldu.