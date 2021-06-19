Provokasyon tutmadı! Deniz Poyraz'ı öldüren provokatör Onur Gencer yalnız kaldı

İzmir'in Konak İlçesi’ndeki HDP İl Başkanlığı’na saldıran, Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer dün tutuklandı. Gencer’in provokasyon amaçlı saldırısına her kesimden, her siyasi partiden tepki geldi. Gencer’in HDP’ye yönelik saldırıyı uzun süredir planladığı, binada keşif yaptığı, poligonda silah atışı yaparak saldırıya hazırlandığı belirlendi. Saldırıyla ilgili soruşturma genişletilirken Gencer’in bağlantıları, görüşme trafiği, birilerinden talimat alıp almadığı, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

HDP İzmir İl Başkanlığı’na girerek Deniz Poyraz’ı öldürdükten sonra yakalanan Onur Gencer (27), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Gencer’in saldırı için binanın bulunduğu yere taksiyle geldiği, elindeki çantada bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla yapan Gencer’in şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

RASTGELE ATEŞ ETTİM

Gencer ifadesinde, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum. Buraya PKK’lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim” dediği öğrenildi.

HERKESİ ÖLDÜRECEKTİ

Saldırıyla ilgili soruşturma genişletilirken, Gencer’in bağlantıları araştırılıyor. Yapılan ilk incelemede Gencer’in saldırıyı uzun zaman önce planladığı, bu amaç doğrultusunda HDP İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada bulunan yabancı dil kursuna kaydını yaptırdığı belirlendi. Gencer’in dil kursuna dikkat çekmemek için kaydolduğu, böylece binada keşif yaptığı, saldırı anı ve saldırıdan sonra kaçış planları çıkardığı kaydedildi.

Saldırıyı planlayan ve binada keşif yapan Gencer’in, poligonda atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın asıl hedefinin ise HDP il yöneticilerinin de içinde bulunduğu parti binasındaki herkesi öldürmek olduğu kaydedildi. Saldırı anında binada kimsenin olmamasıyla olası katliamın önüne geçildi. Şimdi Gencer’in bağlantıları, görüşme trafiği araştırılıyor.

HER KESİMDEN, HER PARTİDEN TEPKİ YAĞDI

Provokasyon olarak nitelendirilen saldırıya her kesimden, her siyasi partiden tepki geldi. Başta TBMM’de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm siyasi partiler üst düzey açıklama ve paylaşımlarla saldırıyı kınadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bizzat paylaşımlarda bulunarak saldırıya tepki gösterdi.

Deniz Poyraz dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda HDP’li milletvekili ile yönetici katıldı. (Davut CAN- Tekin GÜRBULAK / DHA)

‘ANNE BUGÜN BEN GİDEYİM, SANA YARDIMCI OLAYIM’





İzmir’deki HDP İl Başkanlığı’nda, Deniz Poyraz’ı ‘tasarlayarak öldürme’ suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer’in üzerinden ‘sustalı’ olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. Gencer’in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisan ayında Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği belirtildi.

Deniz Poyraz’ın acılı annesi Fehime Poyraz ise elinden ameliyat olduğu için kızının “Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım” dediğini söyledi. Poyraz, “Benim yerime gitti. 09.00’da evden çıktı. Deniz kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Öğretmen olmak hayaliydi kısmet olmadı” dedi.



Deniz Poyraz’ın zeytin, domates ve çaylı son kahvaltısı yarım kaldı.

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