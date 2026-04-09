Provokasyon ağı çözülüyor! Kaçış rotası çıkarmışlar: 12 gözaltı

İstanbul Beşiktaş’ta önceki gün öğle saatlerinde İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önüne gelen 3 saldırgan, İzmit’ten kiraladıkları otomobilden inerek polis noktasına saldırdı. Araçtan taktik üniformalar ve sırt çantalarıyla inip bagajdan çıkardıkları özel mekanizmalı ‘Bullpup’ adı verilen uzun namlulu silahlarla emniyet güçlerine ateş açan saldırganlar, 2 polisi yaraladı.

20 DAKİKA ÇATIŞTILAR

Plaza önünde yaklaşık 20 dakika süren çatışmada saldırganlardan Yunus Emre Sarban (32) ölü, Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak ele geçirildi. Şüphelilerin dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve öldürülen Sarban’ın Adana’da 2018’de işlenen bir cinayet nedeniyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle İzmit’e taşındığı öğrenildi.

Saldırıyla bağlantılı şüphelilerin irtibat kurduğu kişileri araştıran polis ekipleri, zanlılara yardım edenlerin de aralarında olduğu İstanbul, İzmit ve Konya’dan toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 10’unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, önceki gün yaralı olarak ele geçirilen iki saldırganın da tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Teröristlerin olaydan kısa süre önce saldırı güzergâhı üzerinde keşifte bulunduğu ve muhtemel kaçış rotaları için plan yaptıkları ortaya çıktı. Saldırının ardından ölü ve yaralı teröristlerin üzerinden ve çantalarından 3 pompalı tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Polis, yakalanan şüpheliler ve irtibatlı olduğu kişiler üzerinden olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

‘TEYZEME BİZ DAHA İYİ BAKARIZ’ CİNAYETİ

Çatışmada öldürülen Yunus Emre Sarban’ın (32), Adana’da 6 Şubat 2018’de üvey kuzeni Ahmet Kalo’nun (28) öldürüldüğü olaya karıştığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Sarban, bundan 8 yıl önce teyzesi Hayriye Kalo’yu “Biz daha iyi bakarız” diyerek babasının evine getirdi. Bunun üzerine kadının üvey oğlu Ahmet Kalo ile aralarında tartışma çıktı. Kavgada Sarban’ın babası Ahmet Sarban, Ahmet Kalo’yu göğsünden bıçakladı. Otomobile binerek kaçan Kalo, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet Sarban’ın tutuklandığı, Yunus Emre Sarban’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. -DHA

Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Çelik’in eşi de gözaltına alındı. Çelik’in eşi emniyetteki ilk beyanında olaydan haberinin olduğunu, saldırıdan önce hem sözlü hem de yazılı mesaj yoluyla eşine ‘eylemi yapmayın’ diye telkinde bulunduğunu anlattı.

ARACI ENES KİRALAMIŞ

Yaralı olarak ele geçirilen Onur ve Enes Çelik’in kardeş oldukları belirlendi. Onur Çelik’in uyuşturucu satıcılığından sabıkalı olması nedeniyle sicili temiz olan kardeşi Enes Çelik’in İzmit’ten otomobil kiraladığı tespit edildi. Aracın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki işletmeden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı. Çatışmanın ardından yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan otomobilin izi Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir araç kiralama firmasına ulaşmıştı. Kısa süreli görüntü kaydında, saldırganlardan Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30’da kiralandığı belirlenen aracın işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.43 sıralarında işyeri sahasından çıkış yaparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında terör saldırısı sırasında Türk Polis Teşkilatı’na yönelik, terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben ‘sen sağ bek, ben sol bek’ gibi aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Terör saldırısı sırasında devletimizin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı’na yönelik olarak olay yerinde bulunan şahıslar tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu şahıslar tarafından terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben ‘sen sağ bek, ben sol bek’ şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu sebeple görevini yapan emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması kamu vicdanını derinden yaralayan bir niteliktedir” denildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmanın ardından çatışmayı cep telefonuyla çekerken alay içeren ifadeler kullandığı öne sürülen ve kimlikleri tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

SERVİSLERDE KURŞUN İZLERİ

Çatışmada kurşunların isabet ettiği servis araçları görüntülendi. Araçları hasar gören servisçiler, “Can sağlığı olsun, polislerimize bir şey olmadı. Mala zarar gelsin cana zarar gelmesin. Sağ olsun bizim polis teşkilatlarımız gereken cevabı verdiler” dedi.

Saldırının ardından yapılan açıklamalarda, öldürülen terörist Yunus Emre Sarban’ın ‘dini istismar eden terör örgütü’ ile irtibatlı olduğu açıklanmıştı. Saldırganların İzmit’te yaşaması ve olay yerine geldikleri aracı da Dilovası’ndan kiralamaları üzerine, saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dün Kocaeli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı. İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği şafak baskınlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde aramalar yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı paylaşımda, DEAŞ’a karşı 34 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

