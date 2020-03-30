MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProvizyon Ne Demek? Provizyon Nedir? Provizyon Tdk Kelime Anlamı
GeriGündem Provizyon Ne Demek? Provizyon Nedir? Provizyon Tdk Kelime Anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Provizyon Ne Demek? Provizyon Nedir? Provizyon Tdk Kelime Anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Provizyon Ne Demek? Provizyon Nedir? Provizyon Tdk Kelime Anlamı
Abone Olgoogle-news

Provizyon kelimesi gündelik yaşam içerisinde son dönemlerde sıkça karşılaşılan sözcüklerden biridir. Özellikle finansal durumlar söz konusu olduğunda öne çıkar. Pek çok kişi bu kelimenin anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, provizyon ne demek? Provizyon nedir? Provizyon TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Provizyon banka üzerinden para çekim esnasında ortaya çıkan bir kelimedir. Diğer bir deyişle para çekim için denetleme veya bir kanıt olarak öne çıkıyor. Farklı anlamlar üzerinden bu kelimeyi kullanmak mümkün.

 Provizyon Ne Demek?

 Ekonomik yönden finansal işler olduğu zaman provizyon kelimesi öne çıkmaktadır. Provizyon ‘bir çekin para karşılığı’ anlamına gelmektedir. Bankadan herhangi bir hesap üzerinden para çekim esnasında nakit olarak verilen bir karşılıktır. Tabi bununla beraber başka bir anlama da gelebiliyor.

 Provizyon Nedir?

 Provizyon kelimesi iki farklı anlamı üzerinden tabir edilebilir.

 - Bir çekin para karşılığı,

 - Bankadan bir hesap üzerinden para çekimi yapılırken, hesabın kontrol edilmesi ve denetlenmesi,

 Bu iki anlamı üzerinden provizyon kelimesi farklı şekillerde kullanılmaktadır.

 Provizyon TDK Kelime Anlamı

 Türk Dil Kurumu'na göre provizyon kelimesinin anlamı ‘bir çekin para karşılığı’ olarak öne önüne çıkıyor. Fransızca kökenli olarak Türkçeye geçiş yapan bir kelime olan provizyon, bu anlam üzerinden finansal işlerde kullanılmaktadır. Özellikle yazılı ya da sözleşme ile farklı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Banka üzerinden para çekim söz konusu olduğunda kullanılan bir kelime olarak değerlendirilir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle