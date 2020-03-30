Provizyon Ne Demek? Provizyon Nedir? Provizyon Tdk Kelime Anlamı

Provizyon banka üzerinden para çekim esnasında ortaya çıkan bir kelimedir. Diğer bir deyişle para çekim için denetleme veya bir kanıt olarak öne çıkıyor. Farklı anlamlar üzerinden bu kelimeyi kullanmak mümkün.

Provizyon Ne Demek?

Ekonomik yönden finansal işler olduğu zaman provizyon kelimesi öne çıkmaktadır. Provizyon ‘bir çekin para karşılığı’ anlamına gelmektedir. Bankadan herhangi bir hesap üzerinden para çekim esnasında nakit olarak verilen bir karşılıktır. Tabi bununla beraber başka bir anlama da gelebiliyor.

Provizyon Nedir?

Provizyon kelimesi iki farklı anlamı üzerinden tabir edilebilir.

- Bir çekin para karşılığı,

- Bankadan bir hesap üzerinden para çekimi yapılırken, hesabın kontrol edilmesi ve denetlenmesi,

Bu iki anlamı üzerinden provizyon kelimesi farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Provizyon TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre provizyon kelimesinin anlamı ‘bir çekin para karşılığı’ olarak öne önüne çıkıyor. Fransızca kökenli olarak Türkçeye geçiş yapan bir kelime olan provizyon, bu anlam üzerinden finansal işlerde kullanılmaktadır. Özellikle yazılı ya da sözleşme ile farklı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Banka üzerinden para çekim söz konusu olduğunda kullanılan bir kelime olarak değerlendirilir.