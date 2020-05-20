Province Ne Demek? Province Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Türkçe anlamı üzerinden bakıldığı zaman province kelimesi, ‘Vilayet, şehir’ anlamlarına gelmektedir. Özellikle sosyal medya içerisinde herhangi bir konum anlatılırken uygulama üzerinden paylaşımda değerlendirilmektedir.

Province Ne Demek?

Province kelimesi Türkçe anlamı üzerinden ele alındığı zaman karşılık olarak, ‘şehir ya da bir vilayet’ sözcükleri bizleri karşılıyor. Özellikle Instagram kullanıcıları bulundukları noktayı anlık olarak paylaşabilmesi için ele alınmaktadır. Province kelimesi aynı zamanda Türkçe içerisinde bölge olarak da dile getirilmektedir. Bu doğrultuda verilen konum üzerinden yer ile beraber province kelimesi değerlendirilir.

Instagram gönderilerine ekleme yapmak isteyen pek çok kişi, şehir ya da bulunduğu bölge noktasında province kelimesini kullanmaktadır. Daha doğrusu province sözcüğünün Instagram üzerinde bir seçenek olduğunu dile getirmek mümkün. Bu seçenek ile beraber nerede olduğunu pek çok işi takipçileri ile paylaşmakta ve bilgi vermektedir. Sosyal medya üzerinden Türkçeye girmiş olan sözcüklerden biridir.