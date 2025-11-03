×
Protokolü buluşturan nikâh

Protokolü buluşturan nikâh
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 07:00

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kızı Zeynep Özer ile Batuhan Ersoy’un nikâh töreni Ankara’da devlet erkanını bir araya getirdi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Meltem Demirören de törende genç çiftin nikâh şahitliğini yaparak mutluluklarına ortak oldu.

Dün Ankara’daki bir otelde gerçekleşen nikâh törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mustafa Şentop’un yanı sıra, eski bakanlar, milletvekilleri, Özer ve Ersoy Ailesi de katıldı. Protokolün neredeyse tamamı nikâh şahidi olarak sahnede yerini aldı. Çiftin nikâhını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıyarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve eski başbakan Yıldırım genç çifte tavsiyelerde bulunarak evlilik cüzdanlarını takdim etti.

 

 

