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Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed okula başladı

#Protez Bacak#Muhammed Hüseyin#Mardin
Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed okula başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin, protez bacağa kavuşmasının ardından okula başladı. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, Muhammed Hüseyin'in ana sınıfına kaydının yapılıp, okulla tanıştırıldığını söyledi.

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Muhammed Hüseyin'in gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammed'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Muhammed için hayırsever bir vatandaş, protez bacak desteğinde bulundu. Protez bacak yapılarak Muhammed'e takıldı.  

ANA SIFINA KAYDI YAPILDI

Kızıltepe İlçe  Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar yanındaki bir ekiple küçük  Muhammed’i evinde ziyaret etti. Ziyarette Muhammed’e çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Ailesiyle görüşülüp evine en yakın okuldaki ana sınıfına başlayan Muhammed, büyük sevinç yaşadı. Sınıf arkadaşlarıyla kaynaşan Muhammed, çeşitli etkinlikler yaparak oyunlar oynadı.

Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed okula başladı


Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, “2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve koltuk değneği ile hayatına devam eden Muhammed’in ailesiyle görüşüp okulla tanışmasına vesile olduk. Muhammed’in heyecanına ve sevincine hepimiz ortak olduk. Eğitim camiası olarak her zaman öğrencimizin hep yanında olacağız” dedi. 

Muhammed’in babası Sabri Hüseyin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar´a ve ekibe teşekkür etti.

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Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed okula başladı

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#Protez Bacak#Muhammed Hüseyin#Mardin

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