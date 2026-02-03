Protesto sırasında polise saldıran belediye başkanına para cezası

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla'da düzenlenen eylemde polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Ünlü, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılırken, 'Görevli memura direnme' suçundan beraat etti.

Geçen yıl 19 Mart'ta İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret', CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama' suçlarından dava açıldı.

ÜNLÜ'YE 46 BİN 600 TL ADLİ PARA CEZASI

Muğla 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci duruşmasında Ünlü ve Şardoğan ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın, ek inceleme yapılması yönünde talepte bulunurken, mahkeme talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü 'Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırırken, 'Görevli memura direnme' suçundan beraatine karar verdi.

CHP Muğla İl Başkanı Nazım Şardoğan ise 'Görevli memura direnme' suçundan 15 bin TL adli para cezasına, 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası hükmün ertelenmesi kapsamında 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi.

