Prote Tipi Üretim nedir?

Bu üretim sisteminde üretilen ürünlerin sayısı genellikle birdir (Bir kaç tane de olabilir.). Bu sistemde üretilen ürünler benzersiz ve üretimi zor olan ürünlerdir.

Proje Tipi Üretim Sisteminin sabit konumlu olduğunu söylemiştik, sabit konumlu sistemlerde kullanılacak makine ve teçhizatı iş gücü proje yerine getirir.

Her proje tipi üretimin ihtiyaçları farklıdır. Bu sistemin kurulum zamanı diğer üretim sistemi tiplerine göre oldukça değişkendir. Proje Tipi Üretim ürün esnekliği en fazla olan üretim sistemidir. Ayrıca bu üretim sistemi en maliyetli üretim sistemi olarak kabul edilir.

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