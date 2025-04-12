Prostata anjiyo ile tedavi

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Erkeklerin kâbusu olan prostat büyümesinde ilaç ve ameliyat dışında bir de anjiyo ile tedavi seçeneği bulunuyor. Bu konuda yurtdışında bir çalışma da yapıldı.

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Kongresi’nde prostat büyümesinin anjiyo ile tedavisi ele alındı. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bora Peynircioğlu, “Yeterince uzun yaşarsak tüm erkeklerde iyi huylu prostat büyümesinin görülmesini bekliyoruz. Şu anda da yaklaşık olarak 70 yaş üstü her 5 erkeğin 4’ünde önemli şikâyetler oluyor” dedi.

2 İLA 5 YILLIK TAKİPLİ BAŞARI

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Peynircioğlu, ilaç ve ameliyat seçeneklerine anjiyo ile tedavi yönteminin eklendiğini belirterek, şöyle konuştu: “İyi huylu prostat büyümesinde ilaç ve ameliyat olmak üzere 2 temel tedavi kullanılıyordu. Bunların yanına bir de anjiyo ile tedavi yöntemi eklendi. Bu yöntemde kol veya kasık atardamarından bir iğne deliğinden girilerek tedavi gerçekleştiriliyor. Yapılan bilimsel çalışma Amerikan Üroloji Derneği’nin yayın organı, uluslararası hakemli The Journal of Urology’de yayımlanarak makale haline getirildi. Bu çalışmaya göre anjiyo tedavisi olan hastalar 2 ila 5 yıl süreyle takip edildi ve kalıcı sonuçlar elde edildi. Cerrahi işlemler, idrar akımını daha iyi düzeltirken, anjiyo işlemi depolama kapasitesine daha etkilidir. Anjiyo tedavisi olmak, daha sonra yapılması olası prostat ameliyatlarına engel değildir. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar, ameliyat olmak istemeyen veya anestezi alması riskli hastalar için önerilen bir yöntemdir.”