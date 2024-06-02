Prostat kanserine tükürük testi... Erken ve doğru teşhis

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İNGİLTERE’de Londra Kanser Araştırma Enstitüsü ve Royal Marsden’den uzmanlar, prostat kanserinin erken teşhis edilmesine olanak sağlayan bir tükürük testi geliştirmeyi başardı. DNA örneğinin saniyeler içinde toplandığı yeni testle, standart kan testinden daha doğru sonuçlar alınıyor. Bulgular yakın zamanda dünyanın en büyük kanser konferansında da sunulacak.

HATALI SONUÇ RİSKİ DAHA AZ

55 ila 69 yaş arasındaki yüz binlerce erkeğin DNA’sının incelediği, yıllar süren çalışmada, tükürükte prostat kanseriyle bağlantılı genetik sinyaller arandı. Testi ilk deneyenlerden 71 yaşındaki Dheeresh Turnbull, prostat kanseri tanısı aldığında hiçbir belirti göstermediği için çok şaşırdığını belirterek “Eğer deneye katılmasaydım bana erken teşhis konamayacaktı” dedi.

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Standart kan testlerinden daha az hatalı sonuç veren tükürük testi, ayrıca kan testi veya MRI taramasında gözden kaçabilen kanserli kişileri de tespit edebiliyor. Londra Kanser Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Ros Eeles, testin agresif kanser riski altındaki kişilerle düşük riskli kişileri ayırt etmekte de işe yaradığını belirterek “Böylece düşük risk altındaki erkekleri gereksiz tedavilerden koruyabiliriz” dedi.

ERKEKLERDE EN YAYGIN TÜR

Prostat kanseri, halihazırda 100’den fazla ülkede erkeklerdeki en yaygın kanser tipi. Dünya çapında prostat kanseri teşhisi konan erkek sayısının 2040 yılına kadar yılda 2.9 milyona çıkacağı ve ölümlerin yüzde 85 oranında artacağı öngörülüyor.