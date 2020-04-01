Proporsiyon nedir?

Proporsiyon, parçaların birbirleriyle olan ilişkisi ve oranıdır.

Proposiyon,soyut olarak iki büyüklük arasındaki sayısal bağıntı ya da bütünle onu oluşturan parçalar arasındaki oransal ilişkiler anlamına gelmektedir. Proporsiyon, mimarlık teorisinin merkezi bir ilkesidir. Bu birbirlerine ve bütün bir yapıyı oluşturan çeşitli nesneler ve mekanların ilişkilerinin görsel etkisidir. Bu ilişkiler, genellikle modül olarak bilinen standart bir uzunluk birimi katları tarafından yönetilir.