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Haber Giriş: 01.04.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Proporsiyon nedir?

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Proporsiyon nedir?
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Proporsiyon kelimesi pek çok platformda kullanılan terimler arasında yer almaktadır. Proporsiyon kelimesi yemek, giyim, çizim ve birçok kategoride kullanılmaktadır. Peki, sözlük anlamıyla proporsiyon ne demektir? İşte, proporsiyon nedir sorusunun cevabı

Proporsiyon, parçaların birbirleriyle olan ilişkisi ve oranıdır. 

Proposiyon,soyut olarak iki büyüklük arasındaki sayısal bağıntı ya da bütünle onu oluşturan parçalar arasındaki oransal ilişkiler anlamına gelmektedir. Proporsiyon, mimarlık teorisinin merkezi bir ilkesidir. Bu birbirlerine ve bütün bir yapıyı oluşturan çeşitli nesneler ve mekanların ilişkilerinin görsel etkisidir. Bu ilişkiler, genellikle modül olarak bilinen standart bir uzunluk birimi katları tarafından yönetilir.

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