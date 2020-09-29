Proporsiyon ne demek?

Latince ‘proportio’ kelimesinden türeyen proporsiyon, bir bütün içindeki parçaların ahengi arasındaki denge ya da simetri ilişkisidir. Proporsiyon, mimarlık teorisinin merkezi bir ilkesidir. Bu birbirlerine ve bütün bir yapıyı oluşturan çeşitli nesneler ve mekanların ilişkilerinin görsel etkisidir. Bu ilişkiler, genellikle modül olarak bilinen standart bir uzunluk birimi katları tarafından yönetilir.



Moda programlarında sık sık yer verilen vücut proporsiyonu ise, uzuvlarımızın birbirine oranı olarak tanımlanır. Kısaca alt üst beden uyumu da denebilir.