Proje okullarında ne oluyor

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre Türkiye’de 2 bin 300 proje okulu bulunuyor. Bu okullarda yaklaşık 80 bin öğretmen ve 5 bin yönetici görev yapıyor. 8 Nisan’da MEB tarafından “2025 Yılı Özel Prog-ram ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları açıklandı. Proje okullarında görev yapan yaklaşık 20 bin öğretmenin yerinin değiştirildiği, 5 bine yakın öğretmenin de kadro dışı kaldığı öne sürüldü. Bu durum sosyal medyada, ‘muhalif görüşteki öğretmenlerin hedef alındığı’ ve ‘yeni yapılan atamalarda liyakat ilkesine dikkat edilmediği’ yorumlarına neden oldu. Öğrenciler dersleri boykot etti, mezunlar ve veliler okul kapılarında nöbete başladı. Kadro fazlası öğretmenlerin atama süreçleri de merak konusu olurken Bakanlığa merak edilenleri sorduk:

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1- PROJE OKUL NEDİR, ATANMA VE GÖREV SÜRESİ NASIL İŞLER?

Yurtiçi veya yurtdışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar “proje okulu” olarak adlandırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 10. Maddesi’ne göre “Öğretmenliğe, Bakan onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir.” Proje okul görevlendirmeleri, dört yıl süreli bir iştir ve süre bitiminde yeniden değerlendirme sonucunda yapılır.

2- ÖĞRETMENLER ‘AÇIĞA’ ALINDI MI?

Hayır. Çünkü bir kamu görevlisinin açığa alınması, görev yerinin değiştirilmesi, işten çıkarılması gibi durumlar ancak bir suç söz konusu olduğunda yürütülecek inceleme ve soruşturma sonucunda muhakkik ya da müfettiş raporu ile mümkündür. Hatta işten çıkarma, el çektirilme gibi bir durum sadece yüksek disiplin kararı ile olabilir, buna müfettiş raporu veya mülki amirin yetkisi de yeterli değildir.

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3- ATAMALAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

Öğretmenlerimiz okullarındaki görevleri haziran sonuna kadar devam edecektir. Yani dönem ortasında yerlerin değiştirilmeleri gibi bir durum söz konusu değildir.

4- NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

2025 Nisan ayı norm fazlası öğretmen atamaları; kadrolu öğretmenler için ilçe grubu içinde önce isteğe bağlı, sonra resen olmak üzere iki aşamada yapılacak. İlçe grubu içinde isteğe bağlı atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup ataması yapılamayanların ilçe grubu içinde re-sen atamaları ise hizmet puanı düşük olandan başlanarak gerçekleştirilecek. Norm fazlası kadrolu öğretmenlerin il genelinde bu dönemde herhangi bir resen ataması yapılmayacak. Ancak ilçe grubun-da isteğe bağlı ve resen atamalar sonrasında norm fazlası olarak kalanlara il genelinde boş norm kadrolar için başvuru hakkı verilecek.

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5- TERCİH YAPMAYANLAR NE OLACAK?

Nisan ayı norm fazlası öğretmen atamalarının birinci aşamasında tercihte bulunmayanlar, ilçe grubu içinde hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen atamaya tabi tutulacak. Resen atama sonrasın-da ataması yapılamayanlar bulundukları kurumda norm fazlası olarak kalmaya devam edecek ve il içi atamaya başvuru yapabilecek.

6- RESEN ATANAN TAYİN İSTEYEBİLECEK Mİ?

Norm kadro fazlası olarak isteğe bağlı veya resen ataması yapılanların il içi isteğe bağlı yer değiştirme bakımından bulunduğu kurumda tamamlaması gereken 3 yıllık hizmet süresi, önceki kurumdaki görev süreleri de dikkate alınarak birlikte hesaplanacak. Bu süreyi tamamlamış olanlara başvuru hakkı verilecek.

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7- RESEN ATAMADA BOŞ KADRO YOKSA

Kadrolu öğretmenler bakımından öğretmenin alanında ilçe grubu içerisinde boş norm kadro yok ise bulunmuş olduğu eğitim kurumunda norm fazlası olarak kalacak.

6 BİN ÖĞRETMENİN GÖREV SÜRESİ UZATILMADI

- AÇIKLAMA yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşık 6 bin öğretmenin görev sürelerinin uzatılmadığı bilgisini paylaşarak şöyle konuştu: “Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından proje okullarında görev süreleri bittikten sonra yer değiştirme takvimini başlattık. Görev süresi dolan 38 bin arkadaşımızın yüzde 80’den fazlasının görev süresi uzatıldı. Sadece 6 bine yakın öğretmenin görev süreleri uzatılmadı. Türkiye genelinde 20 civarında okulumuzda bazı olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu mezunlar derneği ve sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edildi. Siyasetçileri duyarlı ve ahlaki davranmaya davet ediyorum. Öte yandan 40 yıldır aynı okulda çalışan öğretmenler var. Diğer öğretmenlerin de bu okulda çalışmaya hakkı yok mu? Başka bir ülkeden öğretmen getirmiyoruz, bu sistemin içerisinde performanslarıyla ön plana çıkmış öğretmenleri bu okullara getiriyoruz.”

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