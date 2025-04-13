Proje okullarda görevden alınan öğretmenlere öğrenci desteği

Haberin Devamı

MEB, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama İle Yönetici Görevlendirme Sonuçları’nı geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Bu doğrultuda ‘proje okulları’ niteliği taşıyan liselere yeni öğretmen ve yönetici görevlendirmeleri yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, atama sonuçlarının ardından bu okullarda halihazırda eğitim veren sözleşmeli öğretmenler görevden alındı ve yerlerine başka öğretmenler getirildi. Birçok proje okulundaki öğrenci ve mezunlar ise bu duruma gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerek okullarında tepki gösterdi. İstanbul’daki Kadıköy Anadolu Lisesi de öğrenci, veli ve mezunların tepkilerine sahne olan okullardan biriydi. Okulun önünde bir araya gelen topluluk, ‘Öğretmenlerimizin yanındayız’ diyerek, ‘Maarif susar mı sandın’ yazılı pankart açtı. Olaya polis müdahale etti.