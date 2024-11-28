Profesyonel koruyucu aileler geliyor

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Geçici ve profesyonel koruyucu aile üzerinde çalıştıklarını söyleyen Göktaş bakanlığının bütçe sunumunda şunları söyledi:

MAHALLEYE ÖZGÜ HİZMETLER

- “Sosyal hizmet sunumumuzu daha da geliştirmek için iki yeni çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 81 il ve 922 ilçede kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi tehditleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacağımız sosyal risk haritaları oluşturuyoruz. Her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü hizmetler belirleme kapasitemizi de geliştireceğiz.

- Başlattığımız bir diğer çalışma ise Aile Rehberi Sistemi’dir. Bu sistem ile vatandaşlarımıza daha etkin ve erişilebilir sosyal hizmetler sunmayı amaçlıyoruz.

- Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ni pilot olarak deprem bölgesini önceleyerek başlattık. Evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programıyla 6.6 milyon kişiye eğitim verdik.

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Bakan konuşurken muhalefet sıralarında öldürülen kadın ve çocukların ismiyle protesto gösterisi vardı.

ANNELERE 1 MİLYAR LİRA

- ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz’ ile 169 bin 584 çocuğumuzu ailelerinin yanında destekliyoruz. Çoğunlukla annelere olmak üzere aylık ortalama 1 milyar lira tutarında ödeme yapıyoruz. Gönül Elçileri Projesi’yle 10 bin 316 çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden yararlanıyor.

- Bugüne kadar 20 bin 69 çocuğumuzu ise evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. Şu anda 80 çocuk evleri koordinasyon merkezine bağlı 1185 çocuk evinde 5 bin 538, 119 çocuk evleri sitesinde 7 bin 173 ve 62 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1698 çocuk olmak üzere toplam 14 bin 409 çocuğa hizmet sunuyoruz.

BÜTÇENİN YARISI KADINLARA

- 169 huzurevinde 14 bin 662, 270 özel huzurevinde 13 bin 508 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. 2025 yılında kadınlar için bütçeden ayrılan toplam tutar 206 milyar 19 milyon 243 bin lira. Bütçenin yarısından fazlasını kadınlar için ayırdığımızı özellikle ifade etmek istiyorum.

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4.9 MİLYON HANEYE SOSYAL YARDIM

- Sosyal yardım programlarından 4.9 milyon hane yararlandı. Toplam 103.2 milyar lira destek sağladık.

- Yeni modellerimiz geçici ve profesyonel koruyucu aile hazırlıkları kapsamında 47 farklı eğitim ve toplantı gerçekleştirdik. (Profesyonel Koruyucu Aile, özel gereksinimi bulunan çocuklara ve özel zorlukları veya özel ihtiyaçları bulunan çocuklara bakım sağlanan koruyucu aile modeli.)

KREŞLER KONTROL VE DENETİMDEN UZAK

- Belediyelerin ve özel sektörün, belirlediğimiz çerçevede hareket etmek kaydıyla, bu tür kuruluşların yaygınlaştırmasını da elbette isteriz. Hatta sadece kreşler değil, kadın konukevlerinin açılması konusunda da yerel yönetimlerin ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Ancak, maalesef, şu anda sahada belediyeler tarafından ruhsat verilen oyun evi, kreş, anaokulu gibi adlar altında açılan mevcut kuruluşlar kontrolden ve denetimden uzak bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Denetimsiz olması aileler ve çocuklar için büyük bir risk.”