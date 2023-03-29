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‘Profesyonel’ katil! Arabadan indirip kurşun yağdırmıştı

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#Bursa#Polis Memuru#Ağır Ceza Mahkemesi
‘Profesyonel’ katil Arabadan indirip kurşun yağdırmıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Polis memuru Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın’ı tabancayla vurarak öldürüp yoldan geçen Şeyma Ünlü’nün yaralanmasına neden olmuştu. Bilal Ağır yargılandığı davanın duruşmasında “Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum” dedi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bilal Ağır (50), geçen yıl 12 Şubat’ta eski eşi Yasemin Ağır (45) ile Yahya Aydın’ın (48) içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın’ı darp edip ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içinde yığıldı. Ağır’ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü’ye (17) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise tutuklandı.

‘Profesyonel’ katil Arabadan indirip kurşun yağdırmıştı

Sırtından vurulan Yasemin Ağır ve arkadaşı hayatını kaybetmişti.

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2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak eski eşi öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘olası kastla nitelikli yaralama’ suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Bilal Ağır’ın yargılanmasına devam edildi. Savunması sorulan Bilal Ağır, 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirtti. Maktul Yahya Aydın’ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü ifade eden Bilal Ağır, “Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim” dedi.

‘Profesyonel’ katil Arabadan indirip kurşun yağdırmıştı

Bilal Ağır

Şeyma Ünlü’nün ilgisi olmadığı halde yaralandığı için üzüntü duyduğunu söyleyen Bilal Ağır, mermi isabet ettiği gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilen ambulansın zararına ise kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü ancak yine de zararı karşılayabileceğini ifade etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.

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#Bursa#Polis Memuru#Ağır Ceza Mahkemesi

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