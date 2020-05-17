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DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Profesörün talihsizliği! 82 derecedeki termal suya düştü

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Profesörün talihsizliği! 82 derecedeki termal suya düştü
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Sarayköy ilçesinde inceleme yapmak için üzerine çıktığı beton zeminin çökmesi sonucu, ısısı 82 derece olan termal suya düştü. Ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Prof. Dr. Kumsar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

 

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, geçen cuma günü jeotermal sularda inceleme yapmak için Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi’ne gitti. Prof. Dr. Kumsar, buradaki jeotermal suyun bulunduğu alanda üzerinde durduğu beton zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı 82 derece olan suya düştü. Yanındakilerin yardımıyla sıcak sudan çıkarılan Prof. Dr. Kumsar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayaklarında ikinci derece yanıklar olduğu belirtilen ve tedavi altına alınan Kumsar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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