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Profesörün milyonlarını dolandıran sahte MİT'çilere 26 yıla kadar hapis istemi

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#Dolandırıcılık#Bursa#Sahte MİT'çi
Profesörün milyonlarını dolandıran sahte MİTçilere 26 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 11:37

Bursa'da 'MİT mensubuyum' yalanı ile emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet T.'yi (77) kandırıp, 1979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin eurosunu dolandıran 1'i kadın 6 sanık için zincirleme şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıla kadar hapis istendi.

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Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olup, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bakıcısı ile oturan Prof. Dr. Ahmet T.'yi geçen yıl telefonla arayan kişi, kendisini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu, bir vatandaşlık görevi" dedi. Prof. Dr. Ahmet T.'den "Tabii ki yardımcı olurum" cevabını alan kişi, mal varlığını kendilerine bildirmesini isteyip, "Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa; seni de suçlu görürüz" diyerek telefonu kapattı.

Profesörün milyonlarını dolandıran sahte MİTçilere 26 yıla kadar hapis istemi

'WHATSAPP'IN HEP AÇIK KALACAK'

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Bankadaki 1979 adet cumhuriyet altınını bir çantaya doldurup, belirtilen çocuk parkında buluştuğu kişiye veren Prof. Dr. Ahmet T., bir kez daha kendisini arayıp, "Kimseye bahsetme, operasyon devam ediyor. En ufak hata kabul edilemez" diyen kişinin isteğini yaptı. Bu kez banka hesabında 400 bin euro çekip, arayan kişilerin talebi ile paraların fotoğraflarını da çeken Prof. Dr. Ahmet T., belirtilen parka gitti. Prof. Dr. Ahmet T., burada çektiği paraları gelen kişiye teslim etti. Şüpheliler ayrıca Prof. Dr. Ahmet T.'ye Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Paraları ve altınları inceleyeceğiz, sonra sana geri vereceğiz. WhatsApp'ın hep açık kalacak, senin konuşmalarını dinleyeceğiz" diyerek talimat verdi. Prof. Dr. Ahmet T.'nin kardeşlerinin bu talimatı fark edip, durumun polise haber verilmesi ile emekli öğretim üyesinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'DAN OTOBÜS VE TAKSİ İLE GELMİŞLER

Çalışma başlatıp, güvenlik görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İstanbul'dan farklı zamanlarda taksi ve otobüs ile geldiğini tespit etti. Taksileri araştırıp, şüphelileri belirleyen polis, Ahmet Laçin (38), akrabası Abdulhakim Laçin (23), İlyas Düger (37), Mehmet Emin Kırboğa (34), Mehmet Sinan Güler (34) ile Funda G.'yi (35) yakaladı. 1'i kadın 6 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. 6 kişi hakkında 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Sanıklar, duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi. Son duruşmaya şikayetçi Prof. Dr. Ahmet T., 5 tutuklu sanık ile daha önce tahliye edilen tutuksuz sanık Funda G. ve taraf avukatları katıldı.

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Profesörün milyonlarını dolandıran sahte MİTçilere 26 yıla kadar hapis istemi

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Ahmet T., şikayetçi olduğunu belirtip, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan İlyas Düger kendisinin başka birisi ile karıştırıldığını, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Funda G. de dolandırıcılıkla alakasının olmadığını belirterek, "Sadece şoför olarak orada bulundum. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanıkların zincirleme şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı ek süre talebiyle duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

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#Dolandırıcılık#Bursa#Sahte MİT'çi

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