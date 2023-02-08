Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına idari soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Ali İhsan Göker#Deprem#Paylaşım
Profesörün Deprem öldürmez paylaşımına idari soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:52

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni" paylaşımını yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi.

Profesörün Deprem öldürmez paylaşımına idari soruşturma

Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali İhsan Göker#Deprem#Paylaşım

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde üçüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Kendi yardımını taşımak faydadan çok zararlı olabilir... Deprem bölgelerine nasıl yardım edilmeli Nelere dikkat etmeli

'Kendi yardımını taşımak faydadan çok zararlı olabilir...' Deprem bölgelerine nasıl yardım edilmeli? Nelere dikkat etmeli?

#Deprem
Yerle bir olan binadan mucize kurtuluş: 9. kattan yere yuvarlandılar

Yerle bir olan binadan mucize kurtuluş: 9. kattan yere yuvarlandılar

#Adana