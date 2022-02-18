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Profesörü ‘parola’yla dolandırdı

#Dolandırıcılık#Nilüfer Narlı#Mustafa Saka
Profesörü ‘parola’yla dolandırdı

Sosyoloji profesörü Nilüfer Narlı, ortaokul mezunu bir dolandırıcının kurbanı oldu. Kendisini polis olarak tanıtan Mustafa Saka, Narlı’yı tüm hesaplarının ele geçirildiğine inandırdı, ‘Barış-Pınar’ parolasını duyduğunda paralarını ve ziynet eşyalarını teslim etmesini istedi. Narlı, dolandırıcıya yüklü miktarda para ve mücevher kaptırdı.

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Bir üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nilüfer Narlı’yı 4 Şubat günü cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini ‘Polis memuru Ateş’ olarak tanıttı. Sözde polis, tüm kimlik bilgileri ve akrabalarının isimlerini saydığı Nilüfer Narlı’ya banka hesap bilgilerini de söyledi. Profesörü inandırmak için sahte bir polis kimliğini de WhatsApp’tan gönderdi. İddiasına göre, Nilüfer Narlı’nın banka hesapları başkaları tarafından ele geçirilmiş ve suç içeren çeşitli para hareketlerinde kullanılmıştı. Dolandırıcı, Nilüfer Narlı’dan hangi bankada parası varsa tek bir hesapta toplamasını ancak önce tüm para ve ziynet eşyalarının da kriminal incelemeden geçirilerek kayıt altına alınmasını istedi.

‘EMNİYETTE KÖSTEBEK VAR’

Sözde polis, emniyet içindeki olası köstebeklerden korunma bahanesiyle, Nilüfer Narlı’yla ortak bir parola da belirledi. Profesör, ‘Barış-Pınar’ parolasını bilmeyen kimse ile bağlantı kurmayacaktı. Narlı, dolandırıcının yönlendirmesiyle İstanbul Etiler’deki banka şubesine giderek tüm parasını çekti. Evindeki kasasında duran 2 burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve Reşat altın uçlu kolyeyi de bir poşete koydu. Az sonra kapıya gelen sözde polis parolayı söyleyerek para ve altınları teslim aldı.

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DOLANDIRICIYA AVM’DE TUZAK

Teslimatın ardından dolandırıcı, Nilüfer Hanım’ı bir kez daha aradı. Başka bir bankada hesap tespit ettiklerini söyledi. Nilüfer Narlı bu konuşmanın hemen ardından avukat olan bir arkadaşını aradı ve yaşadıklarını anlattı. Dolandırıldığını anlayınca da polise ihbarda bulundu. Polis ekibi Nilüfer Narlı’dan kendisini arayan sözde polisi oyalamasını ve buluşma yeri vermesini söyledi. Nilüfer Hanım’ı arayan telefon numarasının hırsızlık ve dolandırıcılıktan sabıkalı Mustafa Saka’ya ait olduğu tespit edildi. Nilüfer Narlı sözde polise Şişli’deki bir AVM’de buluşabileceklerini söyledi. Narlı’nın getirdiği poşeti orada teslim alan Mustafa Saka, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde görevli gerçek polisler tarafından suçüstü yakalandı. Mustafa Saka’nın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda Nilüfer Narlı’dan ilk alınan para ve altınlar bulunamadı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Saka, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ORTAOKUL MEZUNU, 2 SUÇTAN SABIKALI

Mustafa Saka, Narlı’yı 2. kez dolandırma girişiminde bulununca suçüstü yakalandı. Ortaokul mezunu olduğu ve iki sabıkasının bulunduğu ortaya çıkan 24 yaşındaki Saka, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Dolandırıcılık#Nilüfer Narlı#Mustafa Saka

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