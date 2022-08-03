Profesöre şiddet dili

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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u, ofisinin bulunduğu binaya kimliği belirsiz bir kişi ‘dana dili’ bırakarak tehdit etti. Prof. Dr. Şenol, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda, tehdit edildiğini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Şenol, paylaşımlarında, “29 Temmuz 2022 tarihinde, akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi ‘Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi’ notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış iki adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana iki adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak ‘Esin Hoca böyle şeyleri sevmez’ dediğini iletti. İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğunu anlıyorum” dedi. Sağlıkta şiddet haberleri sürerken paylaşımlar büyük yankı uyandırdı. Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Şenol, bir grup aşı karşıtını işaret ederek şunları söyledi:

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GÖRÜNTÜLER EMNİYETTE

“Bu kişi sosyal medya paylaşımlarıyla beni nasıl öldüreceğini adım adım anlatıyormuş, görüntüler emniyette var. Benim o binadan nasıl çıkamayacağımı, ilk cinayetin Ankara’da olacağını, devamının geleceğini, ‘av zamanı’ diyerek anlatmış. Bu kişi bir ekip tarafından görevlendirilmiş gibi duruyor. Büyük Uyanış Hareketi Derneği var. Bu dernek sitesinden açık açık ‘ya siz kapatın ağzını ya biz kapatalım’ diyorlardı. Bu kişilerin şiddet içeren ifadeleri karşılığını bulmalı. Aksi halde cezasızlık suça teşviktir.

TWITTER SEYİRCİ KALMIŞ

Twitter’ın da tehditler savrulan bu üç haftalık süre içinde neden sadece izlediğini merak ediyorum. Bu arada bu kişinin jinekolog onkolog olduğunu iddia ederek kanser hastalarını sözde tedavi ettiğini biliyoruz. Diploması olmayan, sahte unvan kullanan bu kişi mutlaka ceza almalı. Artık koruma ile olacağım. Cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanmasını istiyorum.”

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SERBEST BIRAKILDI

Prof. Dr. Şenol’un, yaptığı paylaşım sonrasında Küçükesat Karakolu’nda ifadesi alındı ve hemen koruma tahsis edildi. Olayla ilgili özel çalışma başlatan Ankara polisi, şüphelinin kimliğini kamera görüntülerinden belirledi. M.Y. adlı şahıs Eskişehir’de yakalandı. Sorgulanan M.Y., hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.